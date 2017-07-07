Избившего фельдшера жителя Сургута оштрафовали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл — РИА Новости. Следователи Сургута прекратили уголовное дело об избиении фельдшера скорой помощи местным жителем, которому после примирения сторон был назначен судебный штраф, сообщает следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел в середине февраля. Бригада фельдшеров прибыла по вызову, чтобы оказать медицинскую помощь женщине. Затем в квартиру вошел нетрезвый мужчина, который стал снимать происходившее на камеру мобильного телефона. После замечания фельдшера мужчина ударил ее кулаком в область лица, а затем по затылку.

После того, как об этом случае стало известно СМИ, следственный комитет провел собственную проверку и возбудил уголовное дело о побоях, совершенных из хулиганских побуждений.

Во время расследования мужчина направил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования, заявив, что загладил причиненный им вред, а потерпевшая сторона приняла извинения и не возражала против прекращения следствия.

"Учитывая данные обстоятельства, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мировым судьей ходатайство следователя было удовлетворено", — сообщает ведомство.

В разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".