Источник рассказал об обстоятельствах взрыва метана в норильской шахте

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Взрыв метана в шахте рудника "Заполярный" на глубине почти 500 метров произошел, по предварительным данным, в результате проведения горно-проходческих работ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, хлопок газовоздушной смеси при проведении горно-проходческих работ на глубине 490 метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рудник "Заполярный" принадлежит ПАО "ГМК Норильский никель". Всего в шахте находились 165 человек, 151 из них выведен на поверхность. Десять горняков обеспечивают проведение поисковых работ, они вне опасности. Остается неизвестной судьба одного шахтера. По данным источника в экстренных службах региона, обнаружены тела троих погибших. На месте ЧП работают четыре звена военизированной горно-спасательной части ЗАО "Промышленная Безопасность".