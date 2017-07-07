Число пострадавших в ДТП с автобусом в Твери возросло до 16 человек

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Твери выросло до 16 человек, сообщает в пятницу управление ГИБДД области.

Автобус Mercedes-Benz маршрута №24 и Chevrolet Lanos на улице Брагина столкнулись в 13.30 мск четверга. Управление МЧС сообщало о шести пострадавших, в том числе шестилетней девочке. Ребенок доставлен в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Затем полиция сообщила, что травмы получили, по предварительной информации, 11 человек.

"В результате ДТП оба водителя и 14 пассажиров маршрутного такси, (один) из которых — шестилетняя девочка, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД, причиной аварии стало то, что 24-летний водитель Chevrolet Lanos на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, "не предоставил преимущества в движении маршрутному такси (№24), двигающемуся по главной дороге". После столкновения оба транспортных средства наехали на остановку и опрокинулись.