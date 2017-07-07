Пассажир рейса Екатеринбург-Симферополь ударил стюардессу во время полета

РОСТОВ-НА-ДОНУ/КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Транспортная полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в отношении пассажира авиарейса Екатеринбург-Симферополь, который, по версии следствия, ударил стюардессу во время полета, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

"Информация о буйном мужчине на борту самолета сообщением "Екатеринбург – Симферополь" поступила в дежурную часть ЛОП в аэропорту Симферополь от командира воздушного судна. Он сообщил, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил стюардессу", — говорится в сообщении

К самолету после приземления в аэропорту Симферополя был незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя. Результаты медицинского освидетельствования показали, что 48-летний житель Свердловской области был пьян.

"По данному факту в отношении гражданина сотрудниками следственного отдела Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — подчеркнули в полиции. Максимальная санкция — семь лет лишения свободы.