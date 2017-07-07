В Норильске госпитализировали троих пострадавших при взрыве на шахте

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве метана в шахте рудника "Заполярный" в Норильске госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

"Три человека госпитализированы в норильскую межрайонную больницу, они в состоянии средней тяжести, у них баротравмы и скелетные травмы", — сказала официальный представитель минздрава Зоя Масленникова.

Седьмого июля около 11.30 в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным "Норникеля", погибли три человека. По данным источника в экстренных службах региона, тела троих погибших обнаружены, на поверхность выведены 154 человека.