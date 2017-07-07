В Кабардино-Балкарии размыло третью за два дня дорогу

НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Третье за два дня ЧП, связанное с размытием дорог из-за дождей, произошло в Кабардино-Балкарии: ливни повредили часть дороги, связывающей два населенных пункта в Урванском районе республики, никто не пострадал, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС.
По данным МЧС, жизнедеятельность сельских поселений не нарушена. "Есть объездная дорога по федеральной автодороге М-29 протяженностью семь километров", — отмечает ведомство.
Это уже третье происшествие подобного рода в Кабардино-Балкарии за последние двое суток. Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей было размыто 60 метров автодороги регионального значения, ведущей в альплагерь "Безенги", где сейчас находятся 300 человек, в том числе 10 детей. В альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. Кроме того, есть пеший проход в обход размытой автодороги.
В Чегемском районе из-за подъема уровня воды в реке Чегем просела опора центрального пролета моста, соединяющего райцентр с населенным пунктом Чегем-2. Организовано движение по резервному мосту, транспорт также перенаправляется на две объездные дороги.