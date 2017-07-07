Под Курганом ищут потерявшуюся в лесу 87-летнюю пенсионерку

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС привлечена для поиска пожилой женщины, потерявшейся в лесу в Курганской области в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС России.

Родственники пенсионерки обратились в полицию накануне в четверг после того, как не смогли самостоятельно найти женщину. Решением главы Белозерского района Курганской области руководителем поисковой операции назначен глава администрации Вагинского сельского совета Михаил Игошин.

"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выехала в Белозерский район для поиска потерявшейся в лесу 87-летней женщины, проживающей в населенном пункте Подборная", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе областного главка, всего к спасательной операции привлечено 50 человек, в том числе сотрудники полиции и волонтеры, а также задействовано семь единиц техники.

"Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области", — подчеркнули в ведомстве.