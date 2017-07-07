Под Курганом ищут потерявшуюся в лесу 87-летнюю пенсионерку

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС привлечена для поиска пожилой женщины, потерявшейся в лесу в Курганской области в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС России.
"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выехала в Белозерский район для поиска потерявшейся в лесу 87-летней женщины, проживающей в населенном пункте Подборная", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе областного главка, всего к спасательной операции привлечено 50 человек, в том числе сотрудники полиции и волонтеры, а также задействовано семь единиц техники.
"Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области", — подчеркнули в ведомстве.