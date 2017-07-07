СК завел дело после жесткой посадки вертолета в Бурятии, где погиб пилот

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Бурятии, при которой погиб пилот, сообщает СК России.

Дело открыто Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки в Окинском районе Республики Бурятия вертолета Bell 206 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 5 июля в Окинском районе Бурятии в 25 километрах от местности Шумак. Аварийную посадку совершил вертолет Bell 206. На борту находились два человека – пилот и пассажир, которые самостоятельно вышли на связь. Они получили травмы различной степени тяжести, вскоре пилот скончался, вертолет был частично поврежден. Уточняется, что он принадлежит частному лицу.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.