При взрыве на шахте в Норильске погибли три человека

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Три шахтера, по предварительным данным, погибли при взрыве метана в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, сообщает "Норильский никель".

"По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибло три работника, несколько получили травмы. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Как отмечается, весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей.

"Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь", — заявил замдиректора заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко, слова которого приводятся в релизе.

Седьмого июля около 11.30 в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время проведена эвакуация 123 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщало ранее ГСУСК по Красноярскому краю.