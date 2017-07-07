В Приморье два тюленя погибли в реабилитационном центре из-за жары

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Два тюленя погибли от перегрева в реабилитационном центре "Тюлень" в Приморье, где в последние несколько дней установилась очень жаркая погода, сообщила на своей странице в Facebook руководитель центра Лора Белоиван.
"Они умерли от перегрева. На полчаса опоздала водовозка. Запасная вода нагрелась сильно. Бесполезная стала", — написала Белоиван.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После лечения и реабилитации животных выпускают в море.