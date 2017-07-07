Топ-менеджеры ДС-Банка стали фигурантами дела о растрате 585 млн рублей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент лишенного лицензии ДС-Банка и его топ-менеджеры задержаны и объявлены в розыск по делу о растрате 585 миллионов рублей, сообщает СК России.

По данным следствия, в апреле прошлого года члены организованной группы, в которую входили руководящие работники ДС-Банка, зная о предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета семи фирм-"однодневок" 585 миллионов рублей. Данная сумма составляла все денежные средства, которые находились на корреспондентском счете банка. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер. Эту сумму участники преступной схемы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках.

Отмечается, что за несколько дней до хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

"Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по статье 160 УК РФ (растрата) привлечены: и.о. председателя правления КБ ДС-Банк Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-"однодневок", — говорится в сообщении.

Синюхин, Вдовин и Кузнецов в настоящее время арестованы, Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест.

По величине активов КБ ДС-Банк на 1 апреля 2016, по данным ЦБ, занимал 531-е место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов. 12 мая прошлого года ЦБ отозвал у ДС-Банка лицензию из-за ведения рискованной кредитной политики и других нарушений.