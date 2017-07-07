СК завел еще два дела после обстрела силовиками мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов ВС Украины территории Донбасса, в результате которых погиб местный житель, был ранен ребенок, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Главное следственное управление СК РФ установило новые факты применения тяжелых видов вооружения против гражданского населения юго-востока Украины.

"В соответствии со статьей 12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ если они не были осуждены в иностранном государстве. С учетом этих положений возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала Петренко.

По данным следствия, 23 и 28 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы должностных лиц Минобороны Украины, обстреляли из тяжелого вооружения гражданские объекты в поселке Старомихайловка и городе Стаханове. "В результате обстрелов погиб местный житель, один ребенок получил ранение, повреждены несколько жилых домов", — отметила Петренко.