В Сургуте в квартире мигрантов нашли около 2 кг синтетических наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Сургута (ХМАО) задержали иностранцев, в квартире которых было обнаружено около двух килограммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба городского УМВД.
44.2%Да, это многих остановит
31.1%Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт
24.7%Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи
"Подозреваемые арестованы и помещены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении УМВД.
Уточняется также, что в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".