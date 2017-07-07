В Сургуте в квартире мигрантов нашли около 2 кг синтетических наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Сургута (ХМАО) задержали иностранцев, в квартире которых было обнаружено около двух килограммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба городского УМВД.

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Отмечается, что двое молодых людей въехали на территорию России в мае, затем прибыли в Сургут и, арендовав квартиру в центральной части города, начали распространять наркотики через тайники-закладки. В общей сложности полицейские обнаружили по месту их проживания 1,9 килограмма запрещенных веществ.

"Подозреваемые арестованы и помещены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении УМВД.

Уточняется также, что в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".