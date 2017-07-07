Хабаровчанин получил два года колонии-поселения за оправдание терроризма

ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд признал жителя Хабаровска виновным в оправдании террористической деятельности и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает УФСБ России по Восточному военному округу.

Суд установил, что осужденный был приверженцем радикальных религиозных взглядов. Он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы, оправдывающие деятельность террористической организации "Имарат Кавказ"*.

По данным ФСБ, среди своего окружения мужчина неоднократно высказывался в поддержку международных террористических организаций, считая их действия правильными.

"Дальневосточный окружной военный суд признал 28-летнего гражданина РФ виновным по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный полностью признал вину и раскаялся, суд это учел при вынесении приговора. Приговор в законную силу ещё не вступил. Осуждённый вправе его обжаловать.

* террористическая организация, запрещенная в России