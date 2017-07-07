Под Красноярском два студента погибли на стройке

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух студентов стройотряда на территории строящегося объекта ФГУП "Горно-химический комбинат" (принадлежит госкорпорации "Росатом") в Железногорске под Красноярском, сообщила РИА Новости официальный представитель главного следственного управления СК по региону Ольга Шаманская.

"Вечером 6 июля в следственные органы поступило сообщение о том, что в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ (изотопно-химического завода) ФГУП "Горно-химический комбинат" обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда, его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался", — сказала Шаманская.

По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства.