В Амурской области объявили штормовое предупреждение на 10-11 июля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл — РИА Новости. После аномальной жары в последнюю неделю — до плюс сорока градусов по Цельсию — в Амурской области 10-11 июля ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 17-22 метров в секунду, синоптики дают на время циклона штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Ухудшение погодных условий может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Очень сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых реках", — сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки.