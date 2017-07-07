В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров сократилась вдвое

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Площадь действующих лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась вдвое, до 1,6 тысячи гектаров, сообщает региональное агентство лесного хозяйства.

По состоянию на 0.00 в четверг на территории республики действовали пять очагов на общей площади около 3,2 тысячи гектара.

"По состоянию на 0.00 часов 7 июля в республике Бурятия проводятся работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади около 2,1 тысячи гектаров в Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Джидинском, Баунтовском, Иволгинском районах. Из них продолжают действовать восемь очагов на площади чуть более 1,6 тысячи гектаров, и шесть очагов локализованы на площади 500 гектаров", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 500 гектаров, в том числе очаг возгорания в Джергинском заповеднике.

На тушении работают 560 человек и 128 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

На севере Бурятии продолжается наблюдение за 12 термоточками в зоне контроля, которые возникли, предположительно, из-за гроз, общая площадь на данный момент составляет около 19,5 тысячи гектаров.

В регионе продолжает действовать режим ЧС.