В ДФО количество лесных пожаров увеличилось за сутки на почти четверть

ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Почти 50 лесных пожаров возникло в минувшие сутки на Дальнем Востоке, их количество достигло 215, сообщает в пятницу департамент лесного хозяйства по ДФО.

Ранее сообщалось, что на утро четверга было зарегистрировано 167 пожаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 48 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных ранее, действовало 215 очагов. За сутки огнем пройдена территория в 47 тысяч гектаров, из них в Хабаровском крае 18,9 тысячи и в Якутии 17,9 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самое большое количество пожаров в Якутии – 134. Также были зарегистрированы 47 очагов в Хабаровском крае, 30 в Амурской области, два в Сахалинской области, по одному в Камчатском крае и в Магаданской области. На тушении возгораний работали 1,37 тысячи человек, 182 единицы техники и 10 воздушных судов.

"К утру вторника ликвидировано 25 пожаров. Продолжают действовать ещё 190, а именно: 113 в Якутии, в том числе один пожар на землях особо охраняемых природных территорий, 44 в Хабаровском крае, 29 в Амурской области. Не изменилось количество пожаров на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области", — говорится в сообщении.-0-