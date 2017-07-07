Росприроднадзор проверит данные о разливе нефтепродуктов во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора организуют проверочный рейд в район мыса Токаревского во Владивостоке, где, по данным местного СМИ, произошел разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Местное СМИ сообщило о разливе топлива у пирса в районе мыса, где находится маяк, и опубликовало фото, на котором видно крупное радужное пятно на воде возле рыболовецкого судна.

"Будет проведен рейд на место, где, по данным СМИ, разлились нефтепродукты. Также поставим в известность капитана порта", — сказал собеседник.