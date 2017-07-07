Магаданскому водителю, сбившему двух женщин, дали шесть лет поселения

МАГАДАН, 7 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданский водитель, сбивший 8 марта двух женщин и скрывшийся с места ДТП, получил 6 лет колонии-поселения, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Вечером 8 марта жители Магадана обнаружили двух женщин, лежащих на автодороге на окраине города, пострадавших в результате ДТП. Обе женщины скончались в больнице. Магаданские полицейские нашли автомобиль, на котором передвигался водитель, через несколько дней.

"В суде установлено, что в марте 2017 года обвиняемый на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на проезжей части Дукчинского шоссе совершил наезд на двух женщин, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, имевший следы повреждения от столкновения, он спрятал у себя на даче", — говорится в сообщении.

Поясняется, что свою вину водитель признал частично, полагая, что совершил наезд только на одну из женщин.

"Приговором Магаданского городского суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сообщает ведомство.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.