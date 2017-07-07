У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в Кроноцком заливе немного выше мыса Шипунский. Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 километров в 139 километрах от Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

По информации краевого главка МЧС, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов. В результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.