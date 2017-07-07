На Камчатке в одном из районов ввели особый противопожарный режим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в Быстринском районе Камчатского края в связи с установившимся высоким, четвертым, классом пожарной опасности, сообщает региональный главк МЧС.
"Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах пожароопасных видов работ. Категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы на территории Быстринского района — даже малейший очаг возгорания в настоящее время может стать причиной крупного пожара", — говорится в сообщении
Кроме того, введение особого противопожарного режима подразумевает, что в организациях всех форм собственности и на предприятиях должны быть проведены внеплановые инструктажи с персоналом, проверки сетей противопожарного водоснабжения, спецсредств и техники.
Помимо этого, будет усилена работа патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. В их состав входят сотрудники МЧС России, полиции, представители администраций муниципальных образований, лесоохраны.
"Главные задачи таких групп — предупреждение возникновения природных пожаров и палов, выявление нарушителей правил пожарной безопасности, а также проведение профилактической работы с населением", — отметил представитель спасательного ведомства.
Он добавил, что особый противопожарный режим является временной мерой и вводится исключительно в целях предупреждения и недопущения возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.