В Башкирии в ДТП с "Газелью" погибли пять человек

УФА, 6 июл — РИА Новости, Рамиля Салихова. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по региону.

Авария произошла в Белорецком районе региона около полуночи по местному времени (22.00 мск).

"При столкновении автомобиля Renault Logan с "Газелью" погибли пять человек. Это водитель легковушки и три его пассажира, среди которых двое детей, и водитель "Газели", — сказал собеседник агентства.

На место ДТП выехали сотрудники автоинспекции, МЧС и скорая помощь.