Пожар на территории лакокрасочного завода в Петербурге ликвидирован

Мужчина снимает на телефон как пожарный вертолет МЧС РФ тушит возгорание в ангаре с лакокрасочной продукцией в Колпинском районе Петербурга

Мужчина снимает на телефон как пожарный вертолет МЧС РФ тушит возгорание в ангаре с лакокрасочной продукцией в Колпинском районе Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл ─ РИА Новости. Пожар в складском ангаре на территории Невского лакокрасочного завода в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16.55 мск. В 17.07 из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до №2, в 17.14 — до №3. В складском ангаре размером 160 на 30 метров горело 4,8 тысячи квадратных метров площади. В 19.10 пожар был локализован, в 20.55 ликвидировано открытое горение.

"В 22.16 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

На месте пожара работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Опасных веществ в воздухе не обнаружено. К тушению пожара привлекались вертолеты Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарный поезд. Как заявил ранее глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, погибших и пострадавших нет.