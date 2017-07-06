В Петербурге локализовали пожар на территории лакокрасочного завода

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Пожар на территории лакокрасочного завода в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В 19.10 пожар на территории Невского лакокрасочного завода в поселке Петро-Славянка локализован. Однако его тушение продолжается", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают два пожарно-спасательных вертолета Ка-32 и Ми-8, которые уже произвели 14 сбросов воды на очаг пожара. Кроме того, к месту пожара прибыл специальный пожарный поезд с Московского вокзала, еще один поезд следует с Финляндского вокзала.