Подмосковный детский омбудсмен поддержала арест обвиняемой в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение изменить меру пресечения и арестовать обвиняемую в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят отправить в СИЗО.

"Я поддерживаю изменение меры пресечения. Следствие пошло навстречу обвиняемой в виду того, что у нее несовершеннолетние дети, но она не оправдала доверие и нарушила подписку о невыезде. Женщина до сих пор не раскаивается в содеянном, не способствует следствию — есть опасение, что она будет пытаться уйти от ответственности", — сказала Мишонова РИА Новости, добавив, что важно, чтобы виновный в смерти ребенка был наказан.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Расследованием уголовного дела по факту ДТП занимаются следователи ГУМВД России по Подмосковью.

Как стало известно, по результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Как это стало возможным, выясняется.

В настоящее время расследуются два уголовных дела по этому факту: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).