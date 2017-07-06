Под Бахчисараем обезвредят неразорвавшуюся бомбу времен ВОВ весом полтонны

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Специалисты-пиротехники главного управления МЧС России по республике Крым в пятницу обезвредят на месте обнаружения под Бахчисараем немецкую авиабомбу весом в полтонны, сообщил РИА Новости помощник начальника регионального ГУ МЧС России Владимир Иванов.

"7 июля в Бахчисарайском районе запланированы работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны весом 500 килограмм (SС-500), обнаруженной в районе сел Речное и Железнодорожное", — сообщил Иванов.

Немецкую фугасную авиационную бомбу нашли местные жители, о чем сообщили спасателям. По итогам работы спецкомиссии ЧС решено уничтожить бомбу на месте. Чтобы погасить ударную волну, будут использованы мешки с песком. Охрану опасной находки и оцепление зоны проведения работ будут обеспечивать сотрудники полиции, отметили в МЧС.

Иванов также сообщил, что в период с 12.30 до 14.00 в пятницу возможны временные ограничения передвижения автомобильного транспорта на трассе "Симферополь-Севастополь", которая проходит в районе обнаружения бомбы.

"В связи с этим обращаемся к автомобилистам заранее планировать свои поездки в объезд", — сказал Иванов.