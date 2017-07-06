В Петербурге к горящему ангару вылетели два вертолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл ─ РИА Новости. Два пожарно-спасательных вертолета вылетели к месту пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16.55 мск. В 17.07 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до №2, в 17.14 — до №3. Горит производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров. Площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров.

"К месту пожара в поселке Петро-Славянка вылетели два пожарно-спасательных вертолета. Кроме того, выехал специальный пожарный поезд. Всего на месте работают от РСЧС 178 человек и 42 единицы техники, в том числе от МЧС 139 человек и 30 единиц техники", — говорится в сообщении.