В Петербурге к горящему ангару выехала передвижная лаборатория

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. К месту пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где произошло возгорание ангара с лакокрасочной продукцией, выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой проведут замеры воздуха, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16.55 мск. В 17.07 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до №2, в 17.14 – до №3. Сведения о пострадавших не поступали. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение десяти минут.

"К месту пожара выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществят замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных и опасных веществ", — сообщает ведомство.

На месте работают от МЧС 68 человек и 16 единиц техники. В готовность к тушению пожара приведены два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами емкостью 5 тонн.