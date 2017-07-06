Больше 100 пожарных тушат ангар на юге Санкт-Петербурга

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ангар загорелся в четверг вечером на юге Петербурга, есть угроза перехода огня на соседний склад, сообщил РИА Новости представитель городского главка МЧС РФ.

Ангар расположен по адресу: Дорога на металлострой, 5.

"Происходит интенсивное горение, есть угроза перехода на соседнее строение", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, на место направлены 26 единиц техники и более 100 сотрудников МЧС. Пожар тушат по третьему из пяти номеров сложности.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, в ангаре находится лакокрасочная продукция.