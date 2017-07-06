В Хакасии арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка за отказ убрать мусор

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Суд в четверг арестовал жителя Хакасии, который за отказ игравших возле его дома детей убрать мусор выстрелил в одного из них из пневматического оружия, сообщила РИА Новости официальный представитель республиканского управления СК Светлана Павина.

Инцидент произошел в переулке Советский поселка Усть-Абакан. Трое маленьких детей играли возле одного из домов. По версии СК, к ним вышел пьяный мужчина и потребовал убрать мусор около дома. Получив отказ, мужчина вынес пневматическое оружие и выстрелил в одного из детей, причинив ему повреждение в виде слепого пулевого ранения мягких тканей средней трети правой голени. Ребенок был прооперирован.

"Шестого июля 2017 года судом… 50-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Павина.