МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дела по факту беременности 13-летней девочки в Екатеринбурге по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина находятся на контроле центрального аппарата СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, в Екатеринбурге начата доследственная проверка по факту беременности 13-летней девочки, у которой родился сын. По данным следствия, мать 13-летней девочки некоторое время назад скончалась, отец вместе с дочерью не проживает.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовные дела о совершении преступления в отношении 13-летней жительницы города Екатеринбурга ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста — ред.) и халатности должностных лиц взяты на контроль в центральном аппарате СК РФ", — сказала она.

Петренко добавила, что сотрудники органов опеки и попечительства не проводили проверку условий проживания ребенка, не устанавливали ее родственные связи, круг общения и образ жизни, не проводили профилактические мероприятия, направленные на предупреждение противоправных действий в отношении ребенка.

В ходе расследования допрашиваются родственники и знакомые девочки, сотрудники школы, в которой она обучается, анализируется документация, назначены судебные экспертизы, отметила представитель СК, подчеркнув, что в настоящее время устанавливается отец новорожденного. По словам Петренко, девочке уже оказана необходимая психологическая помощь, принимаются меры для создания наиболее благоприятных условий для новорожденного.