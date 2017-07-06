МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дела по факту беременности 13-летней девочки в Екатеринбурге по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина находятся на контроле центрального аппарата СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовные дела о совершении преступления в отношении 13-летней жительницы города Екатеринбурга ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста — ред.) и халатности должностных лиц взяты на контроль в центральном аппарате СК РФ", — сказала она.
Петренко добавила, что сотрудники органов опеки и попечительства не проводили проверку условий проживания ребенка, не устанавливали ее родственные связи, круг общения и образ жизни, не проводили профилактические мероприятия, направленные на предупреждение противоправных действий в отношении ребенка.
В ходе расследования допрашиваются родственники и знакомые девочки, сотрудники школы, в которой она обучается, анализируется документация, назначены судебные экспертизы, отметила представитель СК, подчеркнув, что в настоящее время устанавливается отец новорожденного. По словам Петренко, девочке уже оказана необходимая психологическая помощь, принимаются меры для создания наиболее благоприятных условий для новорожденного.