Суд в Москве продлил арест фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 10 сентября срок ареста Ибрагиму Эрматову, обвиняемому по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Эрматова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 сентября", — сказала судья.

Как следует из решения суда, Эрматов против продления ареста не возражал. Следствие обосновало свое ходатайство возможностью обвиняемого скрыться, повлиять на свидетелей, связаться с иными причастными, но неустановленными лицами.

Ранее суд продлил арест девяти другим обвиняемым: Аброру и Акраму Азимовым, Сейфулле Хакимову, Дилмураду Муидинову, Содику Ортикову, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Бахрама Эргашева и Шохисты Каримовой.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция и после этого ее доверителя никто не видел. Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.