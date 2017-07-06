Житель Салехарда устроил стрельбу по мишеням во дворе детского сада

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полицейские Салехарда (ЯНАО) проводят проверку после того, как мужчина устроил стрельбу по мишеням во дворе детского сада из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду вечером. Стрелком оказался 60-летний разнорабочий, трудившийся в этом дошкольном учреждении.

"Мужчина пояснил, что он самостоятельно изготовил мишень из бумаги, установил ее и металлические банки напротив здания детского сада. После чего взял из подвального помещения пневматическую винтовку, приобретенную им в 2016 году, и открыл огонь из окна здания по заранее установленным мишеням", — комментируют в управлении МВД.

Мужчина признает свою вину и раскаивается в содеянном, он также объяснил, что стрелял не из хулиганских побуждений, добавляет пресс-служба.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — добавили в УМВД.