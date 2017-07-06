Лидер "Шалтай-Болтая" отказался обжаловать приговор

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву с учетом времени, проведенного в СИЗО, предстоит отсидеть в колонии 1 год и 4 месяца, и в скором времени он планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

"Зачесть в срок наказания время, проведенное под стражей — с ноября 2016 года", — пояснил судья в приговоре, назначая Аникееву, в общей сложности, 2 года колонии общего режима.

После вступления приговора в силу (10 дней с момента оглашения, если ни одна из сторон не обжалует) Аникеев планирует подать ходатайство об УДО, сообщил журналистам его адвокат Хазрет Бежоев.

"Пока я не вижу смысла обжаловать приговор, мой подзащитный доволен приговором. Он подаст ходатайство об УДО", — сказал защитник, уточнив, что такое право появится у Аникеева уже через два дня.

При этом он не уточнил, когда именно подаст ходатайство. В любом случае, необходимо дождаться вступление приговора в законную силу, отметил адвокат.