В Калужской области сильные дожди стали причиной паводка

ВОРОНЕЖ, 6 июл — РИА Новости. Сильные дожди вызвали паводок в реках в Калужской области, где уровень воды превысил норму на 1-2 метра, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.
"В связи с выпадением большого количества осадков на водоемах области уровень воды превысил норму на 1-2 метра", — говорится в сообщении.
По данным управления МЧС, сложная обстановка наблюдается на водных объектах в Тарусском, Ферзиковском, Жуковском, Боровском и Малоярославском районах.
"Реки Дряща, Протва, Нара, Лужа, Суходрев, Рожня, Жалка, Бобровка, Таруса, Дугна, Страдаловка находятся на сильном подъеме", — сообщают спасатели.