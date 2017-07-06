В Калужской области сильные дожди стали причиной паводка

ВОРОНЕЖ, 6 июл — РИА Новости. Сильные дожди вызвали паводок в реках в Калужской области, где уровень воды превысил норму на 1-2 метра, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Спасатели в ряде регионов, в том числе в Калужской области, регулярно предупреждают об осадках. В частности, о непогоде в Калужской области управление МЧС объявляло ежедневно в течение семи дней подряд — с 29 июня по 5 июля. Сообщалось о сильных дождях, грозах, граде с порывами ветра до 20 метров в секунду.

"В связи с выпадением большого количества осадков на водоемах области уровень воды превысил норму на 1-2 метра", — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС, сложная обстановка наблюдается на водных объектах в Тарусском, Ферзиковском, Жуковском, Боровском и Малоярославском районах.

"Реки Дряща, Протва, Нара, Лужа, Суходрев, Рожня, Жалка, Бобровка, Таруса, Дугна, Страдаловка находятся на сильном подъеме", — сообщают спасатели.