СК начал проверку после отравления 17 детей в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 6 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту отравления 17 воспитанников детского сада, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По предварительным данным, виновником инцидента стал один из сотрудников детского сада, который несколько дней подряд приходил на работу с кишечной инфекцией.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за охрану жизни и здоровья детей, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.