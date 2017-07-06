СК начал проверку после отравления 17 детей в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 6 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Северной Осетии начали проверку по факту отравления 17 воспитанников детского сада, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Вечером 1 июля в больницу были доставлены 17 воспитанников детского сада №4 города Ардон с кишечной инфекцией. При поступлении состояние детей оценивалось как средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает. В настоящее время они находятся в больнице с высокой температурой", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником инцидента стал один из сотрудников детского сада, который несколько дней подряд приходил на работу с кишечной инфекцией.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за охрану жизни и здоровья детей, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.