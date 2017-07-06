В Приволжье и на Урале более 78 тысяч человек остаются без света из-за гроз

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 78 тысяч человек в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Сообщается, что 5-6 июля из-за дождя, грозы, ветра до 20 метров в секунду в Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, Нижегородской и Ульяновской областях происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО "МРСК Урала", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ООО "Сетевая компания", ПАО "МРСК Волги").

"В настоящее время без электроснабжения суммарно остаются 78,2 тысячи человек, мощность отключенного оборудования — 26 МВт. Электросетевыми компаниями продолжаются аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов", — говорится в сообщении.

В частности, в Удмуртской республике без электроснабжения остаются около 2,9 тысячи человек и 1 социально значимый объект, в республике Татарстан — около 12,8 тысячи человек, в Свердловской области — около 1,8 тысячи человек и 9 социально значимых объектов, в Пермском крае — около 13,5 тысячи человек и 60 социально значимых объектов, в Ульяновской области — около 37,8 тысячи человек, в Нижегородской области — около 9,4 тысячи человек.

Координацию мер по восстановлению электроснабжения осуществляют штабы соответствующих регионов. Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.