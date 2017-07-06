В заброшенном общежитии в Ленобласти нашли тело новорожденного ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого обнаружено в помещении заброшенного общежития в поселке Песочное Выборгского района, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

"Пятого июля в помещении двухэтажного заброшенного общежития, расположенного в поселке Песочное Выборгского района Ленинградской области, обнаружено тело новорожденного младенца. Тело, замотанное в пеленку и тряпки, обнаружено в ящике стола, стоящего в одном из помещений первого этажа", — говорится в сообщении.

По факту смерти младенца проводится проверка.

"В ходе назначенного исследования будет установлено, являлся ли ребенок живорожденным. Процессуальное решение будет принято по результатам медицинского судебного исследования тела и доследственной проверки", — сообщает ведомство.