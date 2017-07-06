СК проверит данные о незаконной застройке в заповедной зоне под Москвой

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку, после того как в СМИ появилась информация о незаконной застройке в заповедной зоне в подмосковной деревне Витенево, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко пояснила, что сюжет вышел на одном из федеральных телеканалов в среду. В нем экологи и жители подмосковной деревни Витенево просят вмешаться в ситуацию с незаконной, по их мнению, застройкой прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы.

"В сюжете отмечается, что гектары заповедной земли в водоохранной зоне поделили на участки некие коммерсанты, а кое-где новые хозяева уже начали возводить особняки… Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение… провести процессуальную проверку по факту застройки прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы в районе деревни", — пояснила Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать правовую оценку действиям застройщика и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы.