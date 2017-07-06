Дело возбудили в ЕАО после смерти мужчины, которого укусил конь

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Следствие в Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по факту смерти местного жителя, которого укусил за шею конь, сообщает в четверг региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, 14 апреля текущего года домашний конь, гулявший без присмотра владельца возле жилых домов поселка Хинганск, укусил за шею проходившего мимо мужчину. Через некоторое время мужчина скончался. По заключению эксперта, смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.

Дело следователем следственного отдела по Облученскому району ЕАО возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". "В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила выгула и безопасного для окружающих содержания домашних животных установлены законом ЕАО "О содержании домашних животных" еще в 2004 году.