Почти 12 тысяч человек в Пермском крае остались без электроснабжения

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Около 11,7 тысячи потребителей в Пермском крае остались без электроснабжения из-за дождя, грозы и ветра до 20 метров в секунду, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что с 3.20 четверга из-за плохой погоды происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" – "Пермэнерго").

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в 40 населенных пунктах (около 11,7 тысячи человек); социально значимые объекты – 52. Мощность отключенных потребителей – 9,7 МВт", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 52 человек и 24 единиц специальной техники.