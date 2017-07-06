В Свердловской области без света остались десять населенных пунктов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. В Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались порядка 2,6 тысячи человек, проживающих в 10 населенных пунктах, сообщает в четверг "МРСК Урала".

По данным компании, погодные условия на Среднем Урале ухудшились вечером 5 июля. Энергетики перешли на усиленный вариант работы.

"В регионе зафиксированы точечные технологические нарушения в сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов. Суммарно без электроснабжения на Среднем Урале из-за непогоды на утро сегодняшнего дня остается порядка 2600 человек, проживающие в 10 населенных пунктах", — уточняет компания.