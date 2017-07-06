В Бурятии за сутки не обнаружили новых природных пожаров

Создание заградительной полосы с помощью бульдозера во время ликвидации лесного пожара в Бурятии. Архивное фото

Создание заградительной полосы с помощью бульдозера во время ликвидации лесного пожара в Бурятии. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. За сутки в Бурятии не обнаружено новых возгораний в лесах, однако площадь уже действующих возгораний выросла с 3,5 до 3,6 тысячи гектаров, сообщает региональное агентство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки ликвидировано четыре пожара на 456 гектарах. Ранее сообщалось, что площадь пожаров ночью в среду составляла 3,5 тысячи гектаров.

"По состоянию на 0.00 часов 6 июля проводятся работы по тушению десяти очагов в Кабанском, Баунтовском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Джидинском районах Бурятии в Джергинском и Байкальском заповедниках. Из них продолжает действовать пять очагов на общей площади около 3,2 тысячи гектаров, и пять очагов локализованы на площади 453 гектара. В том числе локализован очаг возгорания в Джергинском заповеднике. Ведутся работы по его дотушиванию. За прошедшие сутки новых очагов в лесах Бурятии не обнаружено", — говорится в сообщении.

В зоне контроля на севере Бурятии действует десять пожаров на площади 24 тысячи гектаров. На всей территории республики продолжает действовать режим ЧС.