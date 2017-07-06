На Дальнем Востоке за сутки сгорели почти 65 тысяч гектаров леса

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Почти 180 лесных пожаров горели в минувшие сутки в пяти регионах Дальнего Востока, огонь уничтожил почти 65 тысяч гектаров леса, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.

Для сравнения, площадь Хабаровск — вдвое меньше, около 38 тысяч гектаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 49 новых лесных пожаров, с учетом ранее возникших очагов – 179. Из них 120 в Якутии, 30 в Хабаровском крае, 27 в Амурской области, по одному в Камчатском крае и в Магаданской области", — говорится в сообщении.

"Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 64,6 тысячи гектаров, из них в Якутии 57 тысячи гектаров", — сообщает ведомство.

На тушении возгораний работали 1,36 тысячи человек, 155 единиц техники и девять воздушных судов.

"К утру вторника ликвидированы 12 пожаров. Продолжают гореть ещё 167, а именно: 110 в Якутия, в том числе один пожар на землях особо охраняемых природных территорий, 28 в Хабаровском крае, 27 в Амурской области, по одному в Камчатском крае и в Магаданской области", — сообщает департамент.