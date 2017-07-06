В Забайкалье площадь пожаров за сутки снизилась почти в два раза

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки сократилась с 10,1 тысячи до 5,4 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

На утро среды в крае горели 10,1 тысячи гектаров тайги.

По информации ведомства, за сутки были потушены 11 пожаров на площади 23,5 тысячи гектаров.

"На 08.00 6 июля на территории лесного фонда Забайкальского края действуют восемь лесных пожаров на общей площади 1.989 гектаров, (из которых) покрыты лесом 1.089 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Кроме того, десять лесных пожаров локализованы на общей площади 3.462 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работают 512 человек и 77 единиц техники.

В ведомстве сообщили, что в труднодоступных зонах действуют 43 очага на площади 41,2 тысячи гектаров, из которых лесом покрыты 9,6 тысячи гектаров. Эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на тушение превышают вред, который они могут причинить, говорится в сообщении.