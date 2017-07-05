Источник: на Волге перевернулось маломерное судно, погиб один человек

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Маломерное судно, на борту которого находились 10 человек, в том числе четверо детей, опрокинулось в среду вечером на реке Волга в Николаевском районе Волгоградской области, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В акватории Волги опрокинулось и затонуло маломерное судно "Луч-9", на борту которого находились 10 человек, в том числе четверо детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, удалось спасти девять человек, в том числе четырех детей. Один человек погиб, его тело уже доставлено на берег. Состояние пострадавших удовлетворительное. На месте ЧП уже работает следственная группа, обстоятельства происшествия выясняются.