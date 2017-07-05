СК проверяет информацию об избиении фельдшера "скорой" в Норильске

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проверяют сообщения СМИ о том, что несколько человек избили приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи из-за того, что тот якобы медленно оказывал помощь их другу, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Сообщается, что инцидент произошел утром 1 июля.

"Пятого июля 2017 года в ряде информационных агентств была опубликована информация о том, что в городе Норильске избили прибывшего на вызов фельдшера скорой медицинской помощи. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.