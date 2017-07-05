Потерявшийся в лесу мальчик рассказал, где ночевал и как искал путь домой

УФА, 5 июл — РИА Новости. Потерявшийся в лесу в Пермском крае десятилетний грибник переночевал под деревом, после чего продолжал искать выход из леса; ребенок, по заключению врачей, не пострадал, сообщила РИА Новости старший помощник краевого СК РФ Ирина Незнамова.

Как ранее сообщалось, утром 4 июля мальчик с отцом пошел в лес по грибы, а когда устал, папа отправил его домой одного. До дома ребенок во вторник так и не добрался. В среду спасатели Пермского края нашли его в пяти километрах от родной деревни.

"Мальчика доставили в родную деревню, там его осмотрели врачи: мальчик не пострадал, чувствует он себя хорошо. Ребенок рассказал, что он отстал от отца и заблудился, искал выход из леса, а когда стало темнеть, лег под деревом и уснул. Проснувшись утром, мальчик продолжил искать выход из леса. В это время его нашли спасатели", — рассказала Незнамова.