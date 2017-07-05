В Бурятии при жесткой посадке вертолета погиб пилот

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Погибшим в результате жесткой посадки вертолета Bell-206B в Бурятии оказался пилот судна, сообщается в материалах Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.
"В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — добавили в МАК.