В Бурятии при жесткой посадке вертолета погиб пилот

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Погибшим в результате жесткой посадки вертолета Bell-206B в Бурятии оказался пилот судна, сообщается в материалах Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В Окинском районе Бурятии в 25 километрах от местности Шумак совершил аварийную посадку вертолет Bell 206. Представитель Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте ранее уточняла, что один из двух человек, которые находились на борту вертолета, скончался от полученных травм, но было неизвестно, кто конкретно.

"По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.

"В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — добавили в МАК.